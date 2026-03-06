O Flamengo recebeu um aviso urgente da Justiça do Rio de Janeiro. O clube tem apenas 15 dias para entregar documentos financeiros sobre as receitas de publicidade do Maracanã entre 2023 e 2025.

A cobrança vem da Futuro Eventos, parceira na operação dos painéis de LED do estádio. A empresa afirma que não recebeu repasses previstos no contrato.

Contrato e controvérsia

O acordo estipula que a Futuro deve receber 40% das receitas de publicidade sempre que a comercialização for feita pelo Flamengo. No entanto, a empresa alega que, desde 2019, nunca teve acesso a contas, contratos ou notas fiscais.

Como justificativa, o Flamengo argumenta que os contratos são sigilosos e não podem ser divulgados publicamente. O clube ainda tentou ampliar o processo incluindo o Fluminense na disputa, porém a Justiça rejeitou. Agora, a ação envolve apenas Flamengo e a Futuro Eventos.

Auditoria à vista

Caso o Flamengo entregue os documentos, começa a etapa da auditoria detalhada. Todos os contratos, notas fiscais, extratos e repasses serão analisados. O objetivo é confirmar se todos os pagamentos foram feitos corretamente.

Caso o clube não cumpra o prazo, pode perder o direito de contestar os valores apresentados pela empresa.

Impacto e próximos passos

O prazo curto pressiona o Flamengo a se organizar rapidamente. A Justiça vai avaliar cada documento e o resultado poderá influenciar tanto os cofres quanto a imagem do clube. Além do aspecto financeiro, a situação também tem peso reputacional.