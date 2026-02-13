Mesmo após ter efetuado um investimento multimilionário para repatriar Lucas Paquetá recentemente, o Clube de Regatas do Flamengo confirmou que ainda possui recursos suficientes para seguir expandindo seu elenco para a atual temporada.

Afinal, conforme divulgado pelo jornal TyC Sports Argentina, o time carioca firmou um acordo recente com o Club Atlético River Plate para contratar o meia Juan Sayago, de apenas 18 anos.

O contrato, firmado nesta quinta-feira (12), prevê um empréstimo com opção de compra de 50% dos direitos econômicos do atleta, no valor de US$ 1 milhão (ou aproximadamente R$ 5,18 milhões, na cotação atual).

A princípio, o Flamengo manterá Sayago no elenco por pelo menos um ano. Inclusive, vale destacar que o jovem atleta desembarcou no Rio de Janeiro logo após o acerto e já passou por exames médicos para que possa começar a atuar o quanto antes.

Adição de Sayago pode reforçar performance do Flamengo no Sub-20

Apesar de ainda não ter construído uma carreira sólida no River, uma vez que não estreou pela equipe principal do time argentino, Sayago é considerado um jogador de bastante potencial, principalmente por sua técnica e capacidade de leitura de jogo.

Além disso, para o portal Mundo Bola, a entrada de Sayago também pode ser extremamente benéfica em razão de sua habilidade no passe e de seu potencial para fortalecer a armação da equipe.

E é importante ressaltar que seu talento já vem sendo reconhecido por torcedores do rubro-negro carioca, já que nas redes sociais do jovem jogador, é possível encontrar diversos comentários dando-lhe as boas vindas ao Flamengo.

O jogador chega como um reforço relevante para a equipe Sub-20 e já terá a oportunidade de se destacar na disputa da Libertadores da categoria, visando assegurar sua permanência no clube e, consequentemente, impulsionar ainda mais sua carreira ao estrelato.