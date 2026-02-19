Campeão do Brasileirão e da Copa Libertadores da América na última temporada, o Flamengo decidiu abrir os cofres para tentar repetir o feito em 2026. Disposto a contar novamente com o meia Lucas Paquetá, cria do Ninho do Urubu, o clube carioca fechou um acordo com o West Ham na casa dos 42 milhões de euros (R$ 260 milhões).

O valor tornou Paquetá a contratação mais cara do futebol brasileiro superando os 27 milhões de euros (cerca de R$ 169 milhões) pagos pelo Cruzeiro para tirar o também meia Gerson do Zenit, da Rússia. Curiosamente, a transferência havia se tornado a maior da história em janeiro deste ano, mas o recorde da Raposa durou pouco.

As chegadas de Paquetá e Gerson simbolizam um novo momento do futebol brasileiro. O fortalecimento financeiro recente dos clubes tem viabilizado movimentações de peso no mercado da bola, algo que até pouco tempo parecia distante da realidade nacional. Os valores envolvidos na contratação da dupla superam, inclusive, três grandes investimentos realizados em 2025.

O Palmeiras acertou a compra de Vitor Roque junto ao Barcelona por R$ 162,6 milhões. Já o Flamengo investiu R$ 151,2 milhões para fechar com Samuel Lino, que estava no Atlético de Madrid, enquanto o Botafogo desembolsou R$ 143,8 milhões na contratação de Danilo, ex-Nottingham Forest.

As maiores contratações do futebol brasileiro