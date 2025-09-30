Contando com derrotas de Cruzeiro e Palmeiras para Vasco da Gama e Bahia, respectivamente, o Flamengo entrou em campo na Neo Química Arena sabendo que uma vitória sobre o Corinthians daria ao time comandado por Filipe Luís ainda mais folga na liderança do Brasileirão. E dito e feito: com gols de Arrascaeta e Luiz Araújo, o Rubro-Negro venceu por 2 a 1.
Com o triunfo, o Flamengo chegou aos 54 pontos conquistados e, segundo cálculos da Faculdade de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), alcançou os 53% de probabilidade de ficar com o troféu do Brasileirão. Vice-líder, o Cruzeiro tem apenas 15,3% de chances. Já o Palmeiras, terceiro colocado, tem números melhores: 30,1%.
A diferença se explica no número de jogos disputados. Enquanto o Cruzeiro já tem 25 partidas, o Palmeiras ainda tem dois jogos a cumprir contra Juventude e Santos. Fechando o G4, o surpreendente Mirassol tem probabilidade de 1,2% de ser campeão.
Ainda de acordo com a UFMG, a lista de possíveis campeões do Brasileirão ainda conta com: Bahia (0,39%), Botafogo (0,075), Fluminense (0,044), São Paulo (0,023) e Atlético-MG (0,001). Na próxima rodada, o Flamengo recebe justamente o Cruzeiro no Maracanã. A partida está marcada para às 20h30 (de Brasília) de quinta-feira (2).
Os jogos da 25ª rodada do Brasileirão
- 27/09, 16h00 – Fortaleza 1 x 0 Sport Recife
- 27/09, 18h30 – Vasco da Gama 2 x 0 Cruzeiro
- 27/09, 18h30 – Juventude 1 x 1 Internacional
- 27/09, 21h00 – Atlético-MG 1 x 0 Mirassol
- 28/09, 11h00 – Grêmio 3 x 1 Vitória
- 28/09, 16h00 – Fluminense 2 x 0 Botafogo
- 28/09, 16h00 – Bahia 1 x 0 Palmeiras
- 28/09, 18h30 – RB Bragantino 2 x 2 Santos
- 28/09, 20h30 – Corinthians 1 x 2 Flamengo
- 29/09, 20h00 – São Paulo 0 x 1 Ceará
