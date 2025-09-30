Contando com derrotas de Cruzeiro e Palmeiras para Vasco da Gama e Bahia, respectivamente, o Flamengo entrou em campo na Neo Química Arena sabendo que uma vitória sobre o Corinthians daria ao time comandado por Filipe Luís ainda mais folga na liderança do Brasileirão. E dito e feito: com gols de Arrascaeta e Luiz Araújo, o Rubro-Negro venceu por 2 a 1.

Com o triunfo, o Flamengo chegou aos 54 pontos conquistados e, segundo cálculos da Faculdade de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), alcançou os 53% de probabilidade de ficar com o troféu do Brasileirão. Vice-líder, o Cruzeiro tem apenas 15,3% de chances. Já o Palmeiras, terceiro colocado, tem números melhores: 30,1%.

A diferença se explica no número de jogos disputados. Enquanto o Cruzeiro já tem 25 partidas, o Palmeiras ainda tem dois jogos a cumprir contra Juventude e Santos. Fechando o G4, o surpreendente Mirassol tem probabilidade de 1,2% de ser campeão.

Ainda de acordo com a UFMG, a lista de possíveis campeões do Brasileirão ainda conta com: Bahia (0,39%), Botafogo (0,075), Fluminense (0,044), São Paulo (0,023) e Atlético-MG (0,001). Na próxima rodada, o Flamengo recebe justamente o Cruzeiro no Maracanã. A partida está marcada para às 20h30 (de Brasília) de quinta-feira (2).

Os jogos da 25ª rodada do Brasileirão