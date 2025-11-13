Pouco conhecida fora da Romênia, a floresta Hoia Baciu vem ganhando atenção por um motivo inquietante: é considerada por muitos como o local onde mais pessoas desaparecem misteriosamente.

O caso desperta debates, medo e especulação, alimentando um repertório de lendas sobre fenômenos paranormais, portais dimensionais e até atividade extraterrestre.

Ao mesmo tempo, chama atenção outra floresta, do outro lado do mundo, que também acumula uma triste fama de desaparecimentos, embora por razões muito distintas.

Floresta pouco conhecida é o lugar do mundo onde mais somem pessoas

Escondida nos arredores da cidade de Cluj-Napoca, na região central da Romênia, a floresta Hoia Baciu ocupa cerca de 250 hectares e é evitada pelos moradores da região há gerações. O medo tem raízes em uma sucessão de relatos desconcertantes.

Desde o desaparecimento de um pastor e suas centenas de ovelhas há mais de um século até eventos recentes envolvendo turistas e visitantes que afirmam ter perdido a noção do tempo ou passado mal durante passeios por suas trilhas.

Além disso, há o estranho “círculo morto” no centro da floresta, uma clareira perfeitamente circular onde nada cresce, mesmo com solo saudável, desafiando explicações científicas.

Pesquisadores, caçadores de fantasmas e curiosos visitam o local em busca de respostas, mas voltam, em geral, com mais perguntas.

Relatos sobre avistamentos de luzes inexplicáveis, falhas em equipamentos eletrônicos e até vozes misteriosas reforçam a fama da floresta como um ponto de forte atividade paranormal.

Floresta no Japão também carrega má fama

Do outro lado do planeta, no Japão, a floresta de Aokigahara apresenta um tipo de mistério mais trágico. Situada aos pés do Monte Fuji, ela é silenciosa, densa e conhecida mundialmente por ser associada a um alto número de suicídios.

Cartazes de apoio emocional e patrulhas periódicas tentam conter a situação, mas a fama sombria permanece. Infelizmente, todos os anos, dezenas de pessoas entram no local e não saem de lá com vida.

Há quem acredite que lendas antigas, como a prática de abandonar idosos na mata durante tempos de fome, deixaram marcas espirituais no lugar. O silêncio absoluto provocado pela vegetação espessa só aumenta a sensação de isolamento.

Contuso, é importante lembrar que, embora esses dois locais concentrem histórias assustadoras, muitos desaparecimentos ocorrem em áreas de natureza ao redor do mundo.

Em termos estatísticos, não há um único ponto que possa ser confirmado como o que mais registra desaparecimentos oficialmente, e boa parte dessas alegações permanece no campo do folclore e da especulação.