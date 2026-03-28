Assim como outros países, a França já está mais do que preparada para desembarcar nos Estados Unidos no mês de junho. Integrante do Grupo I, a seleção entrará oficialmente no gramado do MetLife Stadium, em Nova Jersey, para dar início à sua trajetória na Copa do Mundo a partir do dia 16.

E vale destacar que não são apenas os jogadores e demais integrantes da delegação, como a comissão técnica e equipe de apoio, que estão se preparando para cruzar continentes, já que a presença de torcedores franceses no país norte-americano promete ser massiva.

O apoio da torcida pode fazer a diferença na estreia, pois mesmo tendo sido inserida em um grupo que ainda não está totalmente definido, com vagas que ainda serão preenchidas por uma seleção vinda da repescagem, a seleção já lida com uma forte pressão.

Afinal, o histórico recente de boas campanhas em competições internacionais posiciona a França como uma das favoritas ao título de campeã na atual edição da Copa do Mundo, o que pode elevar a tensão em campo.

Contudo, a certeza de que poderá contar com o suporte dos torcedores fora de casa desde os primeiros passos no torneio certamente pode tranquilizar o time, independentemente dos adversários em campo.

Lista de convocados da França chama atenção

Enquanto os jogos oficiais da Copa do Mundo não se iniciam, a França tem se preparado para participar de alguns amistosos que também serão disputados nos EUA. E é importante ressaltar que o time não poupou munição.

Isso porque, conforme anunciado pelo técnico Didier Deschamps, o elenco da seleção contará com diversos nomes de peso, como Ousmane Dembélé, Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni, William Saliba e Marcus Thuram.

Além disso, o nome de Kylian Mbappé também surgiu entre os convocados, confirmando que o craque se recuperou bem da lesão no joelho. Neste primeiro momento, A França enfrentará o Brasil no próximo dia 26 e a Colômbia no dia 29.

𝐋𝐀 𝐋𝐈𝐒𝐓𝐄 𝐃𝐄𝐒 𝟐𝟔 𝐁𝐋𝐄𝐔𝐒 𝐄𝐒𝐓 𝐋𝐀̀ ! 💙🔥



Cap sur les États-Unis avec 2 matchs face au Brésil 🇧🇷 et à la Colombie 🇨🇴



🔜 Rendez-vous lundi à Clairefontaine pour l’arrivée 😄 pic.twitter.com/6YFtbtERdL — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) March 19, 2026