A formação de um novo ciclone fará com que uma frente fria chegue ao Sul do Brasil ainda nesta sexta-feira (6). A previsão é de que o ciclone chegue no Rio Grande do Sul entre a manhã e a tarde de sexta, avançando em seguida para Santa Catarina, Paraná e Região Sudoeste ao longo do fim de semana.

No Sul, a chegada da frente fria marca o fim da onda de calor nos estados. As temperaturas podem ser intensas e com riscos à população devido ao contraste térmico. No Sudeste, a frente fria vai reforçar as chuvas, que já vem causando muitos transtornos.

Fim da onda de calor no Sul

O modelo da Meteored, o ECMWF, indica que tempestades devem ocorrer em toda a metade sul do estado gaúcho nesta sexta, podendo ser mais intensas no extremo sul.

Ao longo da madrugada de sábado (7), a linha de tempestades se fortalece e avança sobre o centro-norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, com potencial de formação de granizo, muitos raios e rajadas intensas de vento.

No domingo (8), as tempestades tendem a se concentrar na faixa leste de Santa Catarina e no leste e metade norte do Paraná. A temperatura deve permanecer fresca em quase toda a região Sul, mais amenas na faixa leste da região Sul e mais quentes, em torno dos 30°C, no oeste.

Chuvas extremas no Sudeste

Sendo reforçada pela grande quantidade de vapor d’água vindo das áreas tropicais, a chegada da frente fria à Região Sudeste começará a ser sentida no domingo (8), em uma área que se estende desde Goiás, passando por Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. A frente fria ficará mais forte na segunda-feira (9).

Segundo o Meteored, essa ‘injeção de umidade’ está diretamente relacionada com a previsão de um novo episódio de chuvas extremas sobre a região Sudeste, principalmente entre domingo e segunda.