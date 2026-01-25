Em pleno verão, um frio fora de época surpreendeu o Brasil em janeiro de 2026 e deve continuar ao longo desta semana, especialmente nas regiões Centro-Sul do país. Uma massa de ar frio que avançou ainda no último fim de semana já provocou queda significativa nas temperaturas mínimas e deve manter o clima atípico.

Existe a possibilidade de geadas em áreas mais elevadas e marcas até 9 °C abaixo da média para o mês em algumas localidades. As anomalias mais intensas estão previstas no Sul, Sudeste e partes do Centro-Oeste, enquanto a combinação de ar frio e nebulosidade também influencia a sensação térmica em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.

De acordo com previsões do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), o frio fora de época deve persistir ao longo da semana, com a passagem de sistemas frontais e massas de ar mais frias mantendo as temperaturas abaixo da média em grande parte do Centro-Sul. No Sul do país, a primeira metade da semana segue com tempo mais seco e frio após a chegada da frente fria.

Já no Sudeste, especialmente em partes de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, os termômetros devem registrar valores mais amenos do que o esperado para janeiro, com máximas inferiores ao normal devido à combinação de vento frio, nebulosidade e chuva em algumas áreas.

As previsões também indicam que, apesar da tendência de elevação das temperaturas na segunda metade da semana em alguns pontos do Sul, o clima continuará instável. Nas regiões mais altas e sujeitas a incursões de ar polar, a sensação de frio ainda deve se manter presente, reforçando que o evento frio de verão é um episódio atípico que está impactando o cotidiano.