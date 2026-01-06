Trabalhar em Luxemburgo é o objetivo de muitos estrangeiros — e não sem motivo. O país lidera o ranking de maiores salários da Europa, além de oferecer boas condições de trabalho e elevada qualidade de vida. Em 2025, o salário mínimo para trabalhadores não qualificados em regime de tempo integral é de 2.637,79€ (aproximadamente R$ 16.635,00 na cotação atual).
Para jovens entre 17 e 18 anos, o piso salarial é de 2.110,23€, enquanto aprendizes a partir dos 15 anos recebem 1.978,34€ mensais. O valor do salário mínimo em Luxemburgo é revisado anualmente pelo Parlamento e, nos últimos dez anos, apresentou um crescimento médio de cerca de 3,24% ao ano.
A remuneração média dos trabalhadores em tempo integral em Luxemburgo chega a 81.064€ anuais, o equivalente a 6.755,33€ por mês — a mais alta entre os países da União Europeia que divulgaram dados salariais em 2023, de acordo com o levantamento mais recente do Eurostat. Esse valor, no entanto, pode variar conforme o setor de atuação e o grau de qualificação profissional.
De acordo com a legislação trabalhista local, os empregadores são obrigados a pagar aos funcionários o salário social mínimo (SSM), calculado com base em uma jornada semanal de 40 horas em regime de tempo integral, levando em conta também a idade e o nível de qualificação de cada trabalhador.
Os valores dos maiores salários mínimos mensais na Europa em 2025
- Luxemburgo – aproximadamente €2.638 por mês (líder no continente)
- Irlanda – cerca de €2.282 por mês
- Países Baixos – cerca de €2.193 por mês
- Alemanha – cerca de €2.161 por mês
- Bélgica – cerca de €2.070 por mês
- França – cerca de €1.802 por mês
- Espanha – cerca de €1.381 por mês
