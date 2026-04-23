Gabriel Bortoleto vive um momento decisivo na carreira e já tem um prazo importante definido para o futuro na Fórmula 1. Caso não renove seu contrato atual, o brasileiro pode ficar sem equipe ao fim da temporada, o que aumenta a pressão sobre seu desempenho ao longo do ano. A situação contratual passou a ganhar destaque nos bastidores da categoria

A discussão não é nova, mas volta à tona em um momento importante da temporada 2026. O vínculo atual do piloto tem prazo definido, e a continuidade depende diretamente de uma renovação com sua equipe. Sem esse acordo, o brasileiro corre o risco de perder espaço na categoria. Isso porque o mercado da Fórmula 1 é altamente competitivo e com poucas vagas disponíveis.

Dentro das pistas, o início de temporada mostra um cenário de altos e baixos. Bortoleto terminou em 9º lugar no GP da Austrália, somando seus primeiros pontos no ano. Já na China, sequer conseguiu largar por problemas no carro. E no Japão, após largar bem, terminou apenas na 13ª colocação, evidenciando dificuldades ao longo da prova.

O desempenho irregular aumenta a necessidade de uma renovação para garantir continuidade na Fórmula 1. Apesar do potencial demonstrado, o piloto ainda precisa mostrar consistência para se firmar no grid. Com o campeonato ainda no início, os próximos resultados serão decisivos. A permanência de Bortoleto na categoria depende diretamente disso.

Resultados irregulares aumentam pressão por renovação

Mesmo com um início promissor na Austrália, a sequência da temporada trouxe dificuldades. Problemas técnicos e falhas em momentos importantes comprometeram melhores resultados. Isso acabou impedindo o piloto de somar mais pontos até aqui. A evolução ao longo das próximas corridas será fundamental.

Além disso, a própria equipe ainda busca ajustes no carro, o que influencia diretamente no desempenho. A falta de regularidade pesa contra o brasileiro neste momento. Por isso, garantir bons resultados nas próximas etapas pode ser determinante. A renovação passa, inevitavelmente, pelo desempenho dentro da pista.