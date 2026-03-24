Abastecer veículos movidos à diesel e, principalmente, à gasolina tem se tornado um verdadeiro desafio para muitos brasileiros nas últimas semanas, tendo em vista os recentes aumentos que os combustíveis sofreram recentemente.

De acordo com levantamento realizado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, os preços praticados no país continuaram em alta, com alguns postos chegando a comercializar a gasolina por valores próximos de R$ 10.

E uma das justificativas centrais para o ocorrido permanece sendo o conflito entre os Estados Unidos e Israel contra o Irã que, infelizmente, ainda parece estar longe de chegar ao fim, mesmo com um recente recuo tático do país norte-americano.

Vale lembrar que o Brasil ainda depende do exterior para cerca de 30% do diesel e 10% da gasolina consumidos. Com a alta internacional e os riscos logísticos, os combustíveis importados acabaram perdendo competitividade.

Conforme divulgado pelo portal O Antagonista, diante do agravamento do cenário, a ANP decidiu intensificar sua atuação, reforçando a fiscalização dos estoques e notificando a Petrobras para disponibilizar volumes de combustíveis provenientes de leilões cancelados na tentativa de mitigar impactos.

Apesar dos aumentos da gasolina, governo dedica esforços à redução do preço do diesel

Embora os preços da gasolina e do diesel tenham aumentado de forma simultânea, o governo federal tem se esforçado principalmente para controlar a alta do combustível composto principalmente por hidrocarbonetos.

E é importante destacar que a decisão está diretamente relacionada à relevância do diesel para a economia, uma vez que o combustível é amplamente utilizado em motores de caminhões, principais responsáveis pela logística nacional.

Além disso, o diesel também desempenha papel fundamental no agronegócio, uma vez que tratores e diversas máquinas agrícolas dependem do combustível para seu funcionamento. Ao se somarem esses fatores à elevada dependência externa, tornam-se evidentes as motivações do governo para priorizar o diesel.