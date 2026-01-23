Contratação mais cara da história do futebol brasileiro, o meia Gerson estreou com a camisa do Cruzeiro com elogios da torcida pela boa atuação. Mesmo assim, o time comandado pelo técnico Tite decepcionou em pleno Mineirão e acabou derrotado pelo surpreendente Democrata GV pelo placar de 1 a 0 pelo Campeonato Mineiro.

Com o revés, Gerson encerrou um ciclo: ele jamais havia sido derrotado em estreias dentro do futebol brasileiro. Cria do Fluminense, ele deu início a curiosa marca ao participar da vitória por 1 a 0 sobre o Vasco da Gama pelo Campeonato Carioca de 2016.

Depois, já em 2019, sua estreia na primeira passagem pelo Flamengo foi em um empate por 1 a 1 com o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. Já em 2023, ano em que retornou ao Rubro-Negro após passagem pelo Olympique de Marseille, da França, Gerson conquistou nova vitória: 4 a 1 sobre a Portuguesa pelo Cariocão.

Contratado por incríveis R$ 168,8 milhões junto ao Zenit, da Rússia, Gerson superou nomes como Vitor Roque e Samuel Lino no ranking de compras mais caras da história do futebol brasileiro.

Top 10 maiores compras do futebol brasileiro

Gerson (Zenit para Cruzeiro) – R$ 168,8 milhões Vitor Roque (Barcelona para Palmeiras) – R$ 162,1 milhões Samuel Lino (Atlético de Madrid para Flamengo) – R$ 150,7 milhões Danilo (Nottingham Forest para Botafogo) – R$ 143,3 milhões Pedro (Fiorentina para Flamengo) – R$ 138 milhões Tévez (Boca Juniors para Corinthians) – R$ 136,5 milhões Almada (Atlanta United para Botafogo) – R$ 130,8 milhões Edmundo (Fiorentina para Vasco) – R$ 128,1 milhões Gabigol (Inter de Milão para Flamengo) – R$ 126 milhões Paulinho (Atlético-MG para Palmeiras) – R$ 121 milhões

*Valores corrigidos