O anúncio do fechamento da Moores Furniture Group, fabricante britânica de móveis com 78 anos de história, mostra como até empresas consolidadas podem ser impactadas por crises financeiras graves.

Com sede em Wetherby, na região de West Yorkshire, a empresa empregava mais de 450 pessoas e era conhecida por fornecer cozinhas planejadas para construtoras, setor público e programas habitacionais de baixo custo. Com a decretação da administração judicial, 124 funcionários foram demitidos de imediato, enquanto outros 336 permaneceram temporariamente para concluir contratos pendentes.

O setor moveleiro enfrenta desafios específicos que podem acelerar processos de insolvência. A forte dependência da construção civil faz com que qualquer redução em projetos de construtoras afete diretamente as fornecedoras de móveis e cozinhas planejadas. Além disso, o aumento nos custos de matéria-prima, energia e mão de obra reduz significativamente as margens de lucro, tornando muitas operações deficitárias.

Ao contrário do sistema brasileiro de recuperação judicial, a administração judicial no Reino Unido é mais direta e focada na preservação de valor para os credores. Quando a Moores entrou nesse processo, administradores externos foram nomeados para assumir o controle da empresa e avaliar as melhores alternativas disponíveis.

Impactos da crise no setor moveleiro e lições da administração judicial britânica

O caso da Moores Furniture Group evidencia como até empresas tradicionais e consolidadas podem ser vulneráveis a crises econômicas e operacionais. A forte ligação com a construção civil, aliada ao aumento dos custos de produção, pressiona as margens de lucro e torna o setor mais suscetível a falências, mesmo após décadas de atuação.

A experiência britânica mostra ainda diferenças significativas em relação aos sistemas de recuperação de empresas em outros países, como o Brasil. A administração judicial no Reino Unido é conduzida de forma direta, com foco na preservação de valor para os credores, permitindo que profissionais especializados assumam o controle e definam estratégias para minimizar prejuízos.