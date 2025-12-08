O Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região confirmou, nesta semana, que o Bradesco definiu o fim do home office para parte da equipe da tesouraria. A mudança atinge uma das três diretorias do setor, a chamada Mesa Clientes, que deverá voltar ao trabalho presencial a partir de 5 de janeiro de 2026. Segundo a entidade, cerca de 50 profissionais, todos lotados na capital paulista, serão impactados pela determinação.

A informação surgiu após relatos de trabalhadores que procuraram o sindicato para relatar a alteração no modelo de trabalho. Após a checagem direta com o banco, a decisão foi confirmada.

Insatisfação entre funcionários

Para Vanderlei Alves, dirigente sindical e funcionário do próprio Bradesco, a notícia não foi bem recebida. Ele afirma que grande parte dos bancários afetados atua em funções que não exigem marcação de ponto e, por isso, conseguem desempenhar as atividades remotamente sem prejuízo às entregas. “Os colegas se sentiram contrariados. Eles sempre demonstraram responsabilidade e autonomia, mas o banco insiste em manter controle rígido sobre a forma de trabalho”, comentou.

O sindicato avalia que o retorno presencial, sem debate prévio ou justificativa técnica detalhada, gera preocupação entre os empregados, principalmente para aqueles que reorganizaram a rotina nos últimos anos com base no modelo remoto. Segundo a entidade, o tema deve voltar a ser discutido com o banco para tentar compreender os critérios adotados.

Canal para denúncias e apoio aos trabalhadores

A entidade sindical reforça que acompanha a situação e permanece aberta para receber manifestações dos trabalhadores que possam enfrentar dificuldades com a transição. Questões como infraestrutura inadequada, problemas de deslocamento ou impactos na jornada podem ser comunicados diretamente ao sindicato.

Os bancários que desejarem relatar eventuais transtornos podem procurar atendimento presencial ou recorrer ao Canal de Denúncias, que permite contato anônimo. O sindicato afirma que seguirá monitorando o caso e cobrando esclarecimentos do Bradesco sobre os motivos da mudança no regime de trabalho.