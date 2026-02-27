Gilberto Gil deu um passo marcante no mercado fonográfico ao vender 50% dos direitos patrimoniais de suas músicas. O acordo foi firmado com a Nas Nuvens Music, em parceria com a americana Primary Wave Music, especializada em gerenciar catálogos de artistas internacionais. A operação é considerada uma das mais relevantes da América do Sul nos últimos anos.

O artista transferiu parte dos direitos econômicos de suas obras, o que inclui os royalties gerados por execuções em streaming, rádio, TV, filmes e campanhas publicitárias. Ele mantém a outra metade dos direitos e continua sócio do próprio catálogo.

A Primary Wave administra históricos de ídolos como Bob Marley, Whitney Houston e James Brown, enquanto no Brasil, a negociação contou com a participação do produtor Liminha, ex-integrante de Os Mutantes e parceiro antigo de Gil.

Para o público, nada muda: as músicas permanecem disponíveis nas plataformas digitais. Para Gil, a operação significa liquidez imediata, transformando um ativo de longo prazo em capital disponível.

Especialistas em planejamento patrimonial consideram esse modelo uma forma moderna de sucessão, pois simplifica a gestão de um patrimônio complexo, cujo valor depende de mercado, popularidade e câmbio.

Sucessão familiar e redução de conflitos

A venda parcial facilita o inventário e reduz riscos de disputas familiares. Gerir um catálogo musical envolve decisões sobre licenciamento, publicidade e usos comerciais ou políticos das obras.

Antes, herdeiros precisariam concordar em cada negociação; agora, o processo é profissionalizado, e a família recebe apenas a divisão dos lucros. Além disso, o valor do catálogo torna-se concreto, evitando discussões subjetivas sobre impostos e avaliação de obras.

A operação afetou apenas os direitos patrimoniais, ligados à exploração comercial. Os direitos morais seguem intactos, garantindo que Gil continue reconhecido como autor e possa proteger a integridade das obras.

Os royalties passam a ser divididos: metade para Gil ou seus herdeiros e metade para as empresas envolvidas. A arrecadação segue pelo fluxo tradicional do Ecad, respeitando o novo contrato.

Alcance internacional

O acordo tem dimensão global: enquanto a Nas Nuvens gerencia o catálogo no Brasil, a Primary Wave atua internacionalmente, promovendo a música de Gil em filmes, séries e campanhas publicitárias.

Com tecnologias de rastreamento, qualquer execução em outros países gera royalties que são divididos conforme o contrato.

Gil não é o primeiro brasileiro a adotar esse modelo, mas seu acordo é emblemático. Outros artistas, como Erasmo Carlos e Carlinhos Brown, já negociaram catálogos.

Internacionalmente, Bob Dylan, Bruce Springsteen e Pink Floyd também venderam seus direitos, transformando músicas em ativos financeiros que geram receita previsível, atraindo fundos de investimento no mercado de streaming.

Essa operação mostra que canções clássicas deixaram de ser apenas cultura e se tornaram ativos estratégicos, combinando valor histórico e retorno financeiro.