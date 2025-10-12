Gisele Bündchen, além de ícone da moda, compartilha em seu livro Nutrir: receitas simples para o corpo e alma dicas práticas de bem-estar e cuidados com a saúde. Entre elas, ela revela uma receita simples que ajuda a limpar rins e fígado: o chá de dente-de-leão.

Segundo a modelo, essa bebida natural faz parte de sua rotina e combina sabor com propriedades desintoxicantes, oferecendo uma forma acessível de cuidar do corpo de dentro para fora: “Hoje em dia não bebo mais café. Encontrei um chá de dente-de-leão que não tem cafeína e é um ótimo substituto. Além de ser delicioso, não me deixa agitada. Eu adoro!”, disse.

O que pouca gente sabe é que esse chá, consumido por Gisele especialmente pela manhã ou logo após o almoço, traz diversos benefícios para a saúde. Fácil de encontrar e simples de preparar, o dente-de-leão possui propriedades que auxiliam na função do fígado e dos rins, além de contribuir para o bem-estar geral do organismo.

O chá de dente-de-leão é reconhecido por suas propriedades diuréticas e desintoxicantes, ajudando a eliminar toxinas e melhorar a digestão. Ele também contém antioxidantes que protegem as células do fígado e favorecem o equilíbrio dos líquidos no corpo.

Como preparar um bom chá de dente-de-leão

Ingredientes

1 a 2 colheres de chá de folhas secas de dente-de-leão ou 5 a 6 folhas frescas

250 ml (1 xícara) de água

Modo de preparo

Ferva a água: aqueça a água até começar a formar pequenas bolhas, sem deixar ferver vigorosamente.

Adicione as folhas: coloque as folhas de dente-de-leão na água quente ou em uma xícara.

Deixe em infusão: cubra a xícara ou chaleira e deixe a erva em contato com a água por 8 a 10 minutos.

Coe e sirva: retire as folhas e beba o chá morno, de preferência sem adoçar em excesso.

Dicas extras