Gisele Bündchen, além de ícone da moda, compartilha em seu livro Nutrir: receitas simples para o corpo e alma dicas práticas de bem-estar e cuidados com a saúde. Entre elas, ela revela uma receita simples que ajuda a limpar rins e fígado: o chá de dente-de-leão.
Segundo a modelo, essa bebida natural faz parte de sua rotina e combina sabor com propriedades desintoxicantes, oferecendo uma forma acessível de cuidar do corpo de dentro para fora: “Hoje em dia não bebo mais café. Encontrei um chá de dente-de-leão que não tem cafeína e é um ótimo substituto. Além de ser delicioso, não me deixa agitada. Eu adoro!”, disse.
O que pouca gente sabe é que esse chá, consumido por Gisele especialmente pela manhã ou logo após o almoço, traz diversos benefícios para a saúde. Fácil de encontrar e simples de preparar, o dente-de-leão possui propriedades que auxiliam na função do fígado e dos rins, além de contribuir para o bem-estar geral do organismo.
O chá de dente-de-leão é reconhecido por suas propriedades diuréticas e desintoxicantes, ajudando a eliminar toxinas e melhorar a digestão. Ele também contém antioxidantes que protegem as células do fígado e favorecem o equilíbrio dos líquidos no corpo.
Como preparar um bom chá de dente-de-leão
Ingredientes
- 1 a 2 colheres de chá de folhas secas de dente-de-leão ou 5 a 6 folhas frescas
- 250 ml (1 xícara) de água
Modo de preparo
- Ferva a água: aqueça a água até começar a formar pequenas bolhas, sem deixar ferver vigorosamente.
- Adicione as folhas: coloque as folhas de dente-de-leão na água quente ou em uma xícara.
- Deixe em infusão: cubra a xícara ou chaleira e deixe a erva em contato com a água por 8 a 10 minutos.
- Coe e sirva: retire as folhas e beba o chá morno, de preferência sem adoçar em excesso.
Dicas extras
- Para potencializar o sabor e efeito relaxante, é possível combinar o dente-de-leão com hortelã, camomila ou gengibre.
- Consuma o chá preferencialmente pela manhã ou após as refeições principais.
- Pode ser tomado 1 a 2 vezes ao dia como parte de uma rotina de cuidados naturais.
