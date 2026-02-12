O goleiro Bruno Samudio assinou, nesta terça-feira (10), contrato profissional com o Botafogo. A contratação foi oficializada no dia em que o atleta completou 16 anos. Bruno já integrava a categoria de base do clube carioca desde 2024.

O jogador, considerado um dos destaques da equipe, já acumula convocações para a Seleção Brasileira nas categorias inferiores.

“É um momento muito especial para mim. Assinar meu primeiro contrato profissional com o Botafogo é a realização de um sonho. Sou muito grato ao clube pela confiança e vou seguir trabalhando forte para evoluir cada vez mais e ajudar o Glorioso a alcançar novos objetivos”, afirmou o goleiro.

Reconhecimento e projeção

O diretor das categorias de base do Botafogo, Augusto Oliveira, destacou que o contrato simboliza o reconhecimento do desempenho do atleta ao longo da última temporada.

“Ele teve uma temporada de alto nível, sendo protagonista com a camisa do Botafogo e também com a Seleção Brasileira. Esse passo reforça o nosso compromisso em valorizar atletas formados aqui”, declarou o dirigente.

Em 2025, Bruno foi campeão do Sul-Americano Sub-15 com a Seleção Brasileira. Ele foi um dos destaques da equipe no torneio e defendeu um pênalti na final contra a Argentina.

Histórico familiar

Bruno Samudio é filho de Eliza Samudio e do ex-goleiro Bruno Fernandes, condenado a mais de 22 anos de prisão por homicídio, sequestro, cárcere privado e ocultação de cadáver contra a modelo, crime ocorrido em 2010. À época, o atual atleta tinha apenas três meses.

Bruno Fernandes chegou a progredir para a liberdade condicional em 2023, mas a decisão foi posteriormente revista pela Vara de Execuções Penais do Rio de Janeiro.