O ex-goleiro Bruno Fernandes voltou a frequentar o Maracanã na noite desta quarta-feira (4), durante a partida entre Flamengo e Internacional pelo Campeonato Brasileiro. O ex-camisa 1 do clube carioca acompanhou o jogo e compartilhou o momento em suas redes sociais.

Condenado pelo assassinato da modelo Eliza Samudio, Bruno cumpre, desde 2019, pena em regime aberto após sentença de 22 anos de prisão.

Publicações nas redes sociais

Em seu perfil no Instagram, onde soma mais de 320 mil seguidores, Bruno publicou fotos na entrada do Maracanã vestindo a camisa e segurando a bandeira do Flamengo. Também divulgou imagens do local onde assistiu à partida. Em uma das publicações, escreveu: “Que saudade eu estava desse lugar”.

Passado no clube e condenação criminal

Bruno foi goleiro titular do Flamengo em um dos períodos mais vitoriosos do clube entre 2006 e 2010, mas teve a carreira interrompida em 2010, após ser preso e condenado pelo assassinato de Eliza Samudio.

O último clube de Bruno foi o Capixaba Sport Clube, do Espírito Santo, de onde foi demitido há cerca de uma semana.

Desde que passou a cumprir a pena em regime aberto, o ex-jogador tem feito aparições pontuais em eventos públicos e redes sociais.