O goleiro Bruno Fernandes, de 41 anos, afirmou que foi demitido do Capixaba Sport Club e usou as redes sociais para fazer uma denúncia contra o clube. Em postagens feitas no perfil de Bruno, na última sexta-feira (23), ele afirmou que só foi demitido após cobrar melhores condições de trabalho e a regularização de pendências financeiras envolvendo o elenco.

Segundo o goleiro, a situação teve início quando ele procurou o presidente do clube, Daniel Costa, de forma direta e respeitosa. O objetivo, de acordo com ele, era buscar esclarecimentos sobre salários atrasados, condições precárias de alojamento e problemas relacionados à alimentação dos jogadores. Pouco tempo depois do envio das mensagens, a diretoria teria decidido encerrar seu vínculo com o clube.

Ainda em publicação nas redes sociais, Bruno afirmou que não aceita o que classificou como “pilantragem” e que sua demissão foi uma resposta direta às cobranças feitas. Para ele, a atitude da diretoria demonstra falta de compromisso com o profissionalismo. “Saio de cabeça erguida, quero agradecer a todos os atletas e à comissão técnica. Saio de cabeça erguida porque não compactuo com vagabundagem e pilantragem, que é isso que o Daniel está fazendo”, disse ele.

Além do relato, Bruno divulgou vídeos e fotos do alojamento utilizado pelo elenco. As imagens mostram colchonetes espalhados pelo chão e uma geladeira com poucos alimentos.

Versão da diretoria e contexto da carreira

A diretoria do Capixaba Sport Club negou a versão apresentada pelo jogador. Em nota oficial, o presidente Daniel Costa afirmou que não existem salários atrasados e explicou que os pagamentos são realizados até o décimo dia útil do mês seguinte, conforme previsto em contrato. O clube também alegou que todos os atletas tinham conhecimento prévio das condições do alojamento antes da assinatura dos vínculos.

A passagem do goleiro Bruno no clube durou poucos dias; ele estreou no dia 14 deste mês, na primeira rodada do Campeonato Capixaba, em partida contra o Porto Vitória. O time foi derrotado por 2 a 0.

Desde 2023, Bruno cumpre liberdade condicional após condenação pela participação no homicídio da modelo Eliza Samudio.







