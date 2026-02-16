O goleiro Bruno, condenado pelo assassinato de Eliza Samudio, revelou que esteve próximo de acertar com o Vasco da Gama após deixar a prisão. A informação veio à tona em entrevista recente, reacendendo discussões sobre a tentativa de retomada de sua carreira no futebol anos depois do crime que marcou o esporte brasileiro.

A trajetória profissional do ex-jogador foi interrompida em 2010, quando ele defendia o Flamengo. À época, Bruno era considerado um dos principais goleiros do país. A prisão e o processo judicial encerraram de forma abrupta sua ascensão nos gramados.

Tentativa de retorno ao futebol

Após sete anos detido, Bruno obteve liberdade e buscou uma reaproximação com o futebol profissional. Em 2017, acertou com o Boa Esporte, de Minas Gerais, clube que acabou funcionando como porta de entrada para essa tentativa de retorno. Segundo o próprio goleiro, porém, o acordo teria ligação direta com o interesse do Vasco da Gama.

De acordo com o relato, o planejamento previa que ele atuasse por um curto período no time mineiro antes de ser contratado pelo clube carioca. A estratégia, no entanto, não foi concluída. Pouco tempo depois, uma nova decisão judicial levou Bruno novamente à prisão, o que inviabilizou qualquer avanço na negociação.

Bastidores e repercussão

Na entrevista, o ex-goleiro afirmou que o Boa Esporte assumiu os riscos da contratação e enfrentou forte pressão pública. Ele disse que aquela foi a única oportunidade concreta que surgiu naquele momento e que o retorno ao Rio de Janeiro, vestindo a camisa do Vasco, acabou não se concretizando.

O caso voltou a ganhar destaque também pelas declarações de Bruno sobre o processo judicial. Condenado a 22 anos e um mês por homicídio, ocultação de cadáver, sequestro e cárcere privado, ele voltou a afirmar que não sabe o paradeiro do corpo de Eliza Samudio. Segundo ele, se tivesse informações, já teria repassado à família da vítima.

Impactos pessoais

Bruno declarou que as consequências do crime afetaram de forma definitiva sua vida pessoal e profissional. Ele afirmou ter perdido a carreira, a liberdade e a dignidade, e reconheceu que carrega esse peso até hoje. Para o ex-atleta, o arrependimento está ligado principalmente à relação com o filho.

Eliza Samudio e Bruno tiveram um filho, Bruninho Samudio, atualmente goleiro das categorias de base do Botafogo. O jovem já se manifestou publicamente cobrando explicações e pensão do pai. Bruno disse compreender a revolta do filho e afirmou que deseja, no futuro, ter uma conversa direta com ele.

Preso em 2013, Bruno passou ao regime semiaberto em 2019 e está em liberdade condicional desde janeiro de 2023. Aos 41 anos, segue tentando se manter no futebol, mas enfrenta instabilidade. Sua passagem mais recente, pelo Capixaba Sport Clube, durou apenas uma semana antes da rescisão.