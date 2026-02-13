O governo federal decidiu antecipar o pagamento do Bolsa Família referente ao mês de fevereiro para 466,9 mil famílias que vivem em 171 municípios com decreto de situação de emergência ou estado de calamidade pública. A medida prevê a liberação de R$ 316,2 milhões antes do calendário regular.

Nessas cidades, os valores estarão disponíveis nesta quinta-feira (12), sem necessidade de observar o dígito final do Número de Identificação Social (NIS). Já nos demais municípios, o cronograma segue normalmente, com repasses escalonados entre os dias 12 e 27, conforme o número final do NIS.

O que fez o Bolsa Família ser antecipado?

A maior parte das cidades contempladas está no Nordeste, onde a estiagem e a seca persistente atingem 149 municípios da Bahia, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. Nessas localidades, 386.789 famílias receberão, juntas, R$ 258,28 milhões.

O adiantamento busca amenizar os impactos provocados pela falta de chuvas, que compromete a produção rural, o abastecimento de água e a renda de milhares de moradores.

Chuvas e alagamentos no Sul

No Sul do país, a antecipação ocorre em razão de temporais e enchentes que atingiram cidades do Paraná e de Santa Catarina. Ao todo, 13 municípios registraram ocorrências, beneficiando 16.764 famílias, com repasse de R$ 11,28 milhões.

Apoio a territórios indígenas no Norte

No Amazonas e em Roraima, nove municípios com presença de comunidades Yanomami também integram a lista. Nessas áreas, 63.312 famílias em situação de vulnerabilidade terão acesso a R$ 11,57 milhões.

A relação completa das cidades contempladas inclui municípios dos oito estados afetados. A liberação antecipada ocorre automaticamente para as famílias cadastradas nessas localidades, sem necessidade de solicitação adicional.