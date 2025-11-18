O Ministério dos Transportes publicou nesta segunda-feira (17), no Diário Oficial da União, a Portaria nº 842, de 14 de novembro de 2025, que oficializa o Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental para a nova concessão do sistema rodoviário BR-116/392/RS. Poderá ser o fim de um dos pedágios mais caros do país.

Assinado pelo ministro Renan Filho, o documento reúne as análises necessárias para definir o modelo de concessão que substituirá a atual operadora, a Ecovias Sul. O estudo contempla 456,2 quilômetros de rodovias, incluindo o trecho da BR-116/RS que se estende do fim da ponte sobre o Arroio Duro, em Camaquã, até o início da ponte sobre o Rio Jaguarão, na divisa com o Uruguai.

O estudo também inclui o trecho da BR-392/RS que vai do Porto Novo, em Rio Grande, até o acesso ao município de Santana da Boa Vista. Conforme a Portaria, o documento é considerado fundamental para uma futura licitação e passa a integrar oficialmente o processo de concessão da infraestrutura.

Com a Portaria entrando em vigor na data de sua publicação, o Ministério dos Transportes avança para uma etapa decisiva na escolha da nova concessionária que assumirá os trechos atualmente administrados pela Ecovias Sul. A medida marca um passo importante na transição e na modernização da infraestrutura rodoviária da região.

Impacto direto para moradores e motoristas da região

A confirmação do fim da cobrança de pedágio promete trazer alívio financeiro para quem utiliza diariamente as rodovias da região sul do estado. Com a futura mudança na concessão, a expectativa é de que trechos antes tarifados deixem de exigir pagamento, beneficiando trabalhadores, transportadores e moradores de cidades que dependem intensamente da BR-116 e BR-392.

Além do impacto no bolso, o novo modelo de concessão deve refletir em melhorias estruturais mais eficientes, já que a transição abre espaço para investimentos renovados em segurança viária, pavimentação e modernização operacional. A medida reforça o compromisso do governo em aprimorar o transporte rodoviário, ao mesmo tempo em que busca um serviço mais justo e adequado.