A espera pelo 13º salário está chegando ao fim. O governo federal confirmou que a primeira parcela do benefício será antecipada para sexta-feira, 28 de novembro, já que o dia 30 cairá em um domingo. A medida tem como objetivo assegurar que trabalhadores e aposentados recebam o pagamento ainda dentro do mês, evitando contratempos com o funcionamento dos bancos.

A segunda parcela do 13º salário seguirá o calendário tradicional e deverá ser paga até o dia 20 de dezembro, conforme determina a legislação trabalhista. O adiantamento beneficia milhões de brasileiros, especialmente em um momento de aumento nos gastos de fim de ano, como compras de Natal e quitação de dívidas.

De acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego, o pagamento do 13º deve injetar mais de R$ 280 bilhões na economia brasileira, movimentando o comércio e os serviços. Economistas destacam que a antecipação pode ajudar a impulsionar as vendas e aliviar o orçamento das famílias, fortalecendo o consumo no último bimestre do ano.

A Lei Federal nº 4.749/1965 estabelece que as empresas devem respeitar rigorosamente os prazos legais. O descumprimento dessa obrigação pode resultar em ações trabalhistas e na aplicação de multas pela fiscalização do trabalho. Além disso, atrasos recorrentes podem permitir que o empregado solicite a rescisão indireta, garantindo o encerramento do contrato com direito a todas as verbas rescisórias.

Impacto para empresas e trabalhadores

Para as empresas, o cumprimento dos prazos é essencial não apenas para evitar sanções, mas também para manter uma boa relação com os funcionários e garantir o equilíbrio financeiro do negócio. O 13º salário representa um custo significativo nas contas das companhias, exigindo planejamento antecipado para que os pagamentos sejam feitos dentro do período estipulado por lei.

Já para os trabalhadores, o benefício é um importante reforço de renda, especialmente em um período de maior demanda financeira. O pagamento antecipado permite que muitos planejem melhor suas compras, quitem dívidas e até consigam poupar. Dessa forma, o 13º salário se torna não apenas um direito trabalhista, mas também um estímulo à economia e à organização financeira pessoal.