O governo federal projeta que o salário mínimo chegue a R$ 1.724 em 2027. Esse valor faz parte do planejamento do orçamento do país, mas ainda não é definitivo. As informações foram divulgadas pelo g1.

Se a previsão se confirmar, o salário mínimo terá um leve aumento acima da inflação. Isso significa um pequeno ganho no rendimento dos trabalhadores que recebem o piso nacional, com possível impacto no consumo das famílias brasileiras.

Como o valor é calculado

O reajuste segue uma regra que considera dois fatores: a inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) e o crescimento da economia em anos anteriores. O objetivo é manter o poder de compra e, quando possível, garantir um pequeno aumento real.

Projeção ainda pode mudar

Importante lembrar que, apesar da estimativa de aumento, o novo valor é apenas uma projeção dentro do planejamento econômico do governo e só será confirmado no fim deste ano. Até lá, ele pode ser ajustado conforme os dados oficiais de inflação forem fechados. Além disso, a proposta ainda será analisada pelo Congresso Nacional antes de ser aprovada e só então será oficializada.