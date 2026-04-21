A possibilidade de um feriado na próxima quinta-feira (23) deixou muitos trabalhadores animados. Porém, apesar da expectativa, o feriado não vale para todo o país. A data marca o Dia de São Jorge, data que é bastante conhecida e importante no Brasil, mas que não é feriado nacional e nem garante folga para todos.

Por lei estadual, o dia 23 de abril é considerado feriado no Rio de Janeiro, o que significa que trabalhadores fluminenses têm direito ao descanso. A data ganhou esse status em 2008, ampliando um costume que já era forte na capital para todo o território estadual.

Já para quem está fora do Rio, a situação muda: como não é feriado na maioria dos estados, o dia não passa de uma celebração simbólica. Ou seja, para trabalhadores do resto do Brasil, a quinta-feira será um dia normal de expediente.

Chance de feriadão?

Para quem está no Rio de Janeiro, a data abre espaço para emendar com a sexta-feira (24) e criar um feriadão prolongado. Além disso, o dia 23 é uma data importante para milhões de brasileiros por causa do significado histórico e espiritual.