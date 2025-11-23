Com a proximidade de 2026, pais, responsáveis e estudantes já começam a se planejar para o período de férias escolares. Embora o calendário acadêmico seja definido individualmente por cada estado e município, algumas datas gerais ajudam a organizar viagens, atividades e compromissos familiares. De modo geral, o encerramento do ano letivo acontece em dezembro, com retorno previsto para o início de fevereiro.

Encerramento das aulas

No estado de São Paulo, as aulas da rede estadual estão programadas para terminar no dia 12 de dezembro. Já os estudantes da rede municipal seguem até 19 de dezembro, quando se encerra oficialmente o calendário escolar. No Distrito Federal, o último dia de aula está previsto para 18 de dezembro, pouco antes do início do recesso.

A diferença entre essas datas é comum, já que cada secretaria de educação faz ajustes de acordo com a carga horária obrigatória e necessidades específicas da rede de ensino.

Período de recesso

Logo após o encerramento das atividades, começa o período de descanso coletivo. No Distrito Federal, o recesso escolar está previsto para iniciar em 22 de dezembro. Em São Paulo, tanto na rede estadual quanto na municipal, o intervalo começa imediatamente após o último dia letivo. Esse período é importante para que alunos e professores possam descansar e para que as escolas organizem o planejamento do ano seguinte.

Importância das férias e retorno das aulas

As férias escolares exercem papel essencial não apenas para o bem-estar dos estudantes, mas também para o funcionamento da educação pública. Além do descanso, o período é utilizado para revisão de currículos, manutenção das escolas e realização de capacitações docentes, que fortalecem o trabalho pedagógico.

A maior parte dos estados programa o retorno às aulas para as primeiras semanas de fevereiro. Em São Paulo, por exemplo, a rede estadual retoma as atividades no dia 3, enquanto os alunos da rede municipal voltam às salas no dia 5.