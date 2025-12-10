Na próxima segunda-feira (15), os moradores de Bragança Paulista, no interior de São Paulo, terão um dia de folga. O município, situado a cerca de 90 km da capital, celebra seus 262 anos de história. Atualmente, a cidade é administrada pelo prefeito Edmir Chedid, com mandato previsto até 2028.

O feriado municipal marca a fundação da cidade, ocorrida em 1763, e é comemorado com diversas atividades culturais, eventos cívicos e celebrações locais. As escolas, repartições públicas e parte do comércio devem suspender o atendimento, permitindo que a população participe das festividades e aproveite o dia em família ou com amigos.

Bragança Paulista é conhecida como a famosa “Terra da Linguiça”, e quem visita a cidade sem provar esse tradicional alimento perde uma parte essencial da experiência. O apelido se deve à longa tradição na produção artesanal de embutidos, celebrada inclusive em grandes festas locais.

A tradição da linguiça em Bragança Paulista é tão significativa que o Congresso a reconheceu oficialmente, conferindo à cidade o título de Capital Nacional da Linguiça Artesanal. Grande parte dos restaurantes locais oferece a iguaria, inclusive no próprio estádio onde o RB Bragantino, time da cidade, disputa suas partidas, que conta com um restaurante servindo a especialidade.

Dicas de passeios e atrações em Bragança Paulista

Bragança Paulista oferece uma variedade de opções para moradores e turistas aproveitarem o dia. A cidade é perfeita para quem busca lazer ao ar livre, com passeios ao redor do Lago do Taboão, caminhadas em áreas verdes e visita a parques municipais, ideais para famílias e para quem gosta de contato com a natureza.

Para os amantes da cultura e da história, a cidade conta com museus, igrejas históricas e eventos tradicionais que celebram a produção artesanal de linguiça, conhecida nacionalmente. Durante o feriado, muitas dessas atrações promovem atividades especiais, feiras gastronômicas e apresentações musicais, oferecendo experiências únicas que combinam tradição e entretenimento.