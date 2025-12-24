O governo federal confirmou nesta semana que pretende aumentar o salário mínimo em 2026, e o valor proposto já foi revelado: R$ 1.631.

A medida ainda depende da aprovação do Orçamento de 2026 pelo Congresso Nacional, que deve acontecer até o final deste ano.

Caso seja confirmado pelos parlamentares, o novo valor começará a valer em 1º de janeiro e será visto como um verdadeiro presente de Natal para milhões de brasileiros, especialmente para os que recebem o piso nacional como principal ou única fonte de renda.

Governo confirmou presente de natal e salário mínimo vai aumentar

A proposta representa um acréscimo de R$ 113 em relação ao salário mínimo atual, que é de R$ 1.518.

O reajuste segue a nova política de valorização, que combina a inflação do ano anterior com o crescimento real do Produto Interno Bruto (PIB) de dois anos antes, limitada a um teto de 2,5% de ganho real, conforme definido no novo regime fiscal aprovado em 2023.

Na prática, isso significa que o aumento de 7,44% para 2026 incorpora a inflação estimada de 3,6% em 2025, somada a um ganho real dentro do limite estabelecido.

O impacto desse reajuste vai muito além da folha de pagamento dos trabalhadores formais. Cerca de 23 milhões de aposentados e pensionistas do INSS que recebem o salário mínimo também terão seus benefícios reajustados automaticamente.

O mesmo ocorre com os beneficiários do BPC (Benefício de Prestação Continuada), que paga exatamente o valor do piso nacional, e com famílias atendidas pelo programa Bolsa Família, que usam o salário mínimo como base para definição de elegibilidade.

Novo salario mínimo aumenta poder de compra de trabalhadores

Para os trabalhadores formais, o novo valor significa mais poder de compra e alívio no orçamento doméstico, sobretudo em um contexto de alta no custo de vida.

O aumento, embora limitado pelo teto fiscal, é considerado positivo porque preserva o poder de compra e contribui para o aquecimento da economia no início do ano, período em que tradicionalmente há maior movimentação no comércio e nos serviços.

Ainda que entidades sindicais pressionem por reajustes mais expressivos, o aumento proposto já representa uma vitória parcial para a população de baixa renda.

Se aprovado a tempo, o novo salário mínimo pode, de fato, chegar como um alívio no bolso e um gesto simbólico do governo às vésperas das festas de fim de ano.