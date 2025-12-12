A Secretaria de Estado de Educação (SED) divulgou a resolução que define o Calendário Escolar de 2026 para toda a Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul (REE/MS). O documento estabelece as datas de início das atividades, períodos de recesso, realização de exames finais e as diretrizes pedagógicas que deverão orientar as escolas ao longo do próximo ano.

Segundo a SED, o objetivo é “assegurar a continuidade pedagógica e o cumprimento da legislação vigente”, garantindo que todas as escolas iniciem o ano letivo de forma organizada e alinhada às normas da rede. O ano escolar, com 223 dias, começa em 2 de fevereiro, data reservada para apresentação e confirmação de lotação dos professores.

Já o ano letivo, com 200 dias de trabalho efetivo, terá início oficial em 3 de fevereiro.As aulas recomeçam em 9 de fevereiro, dando início às atividades com os estudantes. O calendário também estabelece:

Recesso escolar: 17 a 31 de julho

Exames finais: 10, 11 e 14 a 16 de dezembro

Conselho de Classe Final: 17 de dezembro

Encerramento do ano escolar: 18 de dezembro

A resolução detalha ainda as Atividades Pedagógicas Complementares (APC), que podem representar até 10% dos dias letivos e devem ser distribuídas ao longo do ano. Também prevê a Jornada Formativa (JF) em todos os bimestres, como parte da formação continuada dos profissionais da educação.

Avaliações, encontros com famílias e reposições

O Calendário Escolar de 2026 inclui ainda:

Datas para avaliações bimestrais;

Funcionamento do programa RAV (Recuperar para Avançar);

Realização do Pré-Conselho;

Encontros do Família & Escola, que deverão ocorrer obrigatoriamente aos sábados;

Orientações oficiais para reposição de aulas, caso necessária.

Cada unidade escolar deverá adaptar o calendário às suas especificidades, sem descumprir as normas da resolução.

O documento exige que todas as escolas registrem e validem seu calendário no Sistema Papel Zero e no SGDE (Sistema de Gestão de Dados Escolares), garantindo o acompanhamento completo pela SED.