Empreendimentos interessados em disputar o Prêmio Minha Casa, Minha Vida têm até o dia 17 de fevereiro para enviar toda a documentação exigida no edital. Ao todo, 141 propostas seguem habilitadas nesta fase inicial, distribuídas entre as cinco categorias previstas no chamamento público lançado pelo Ministério das Cidades em janeiro de 2026.

Reconhecimento a projetos de destaque

A premiação tem como objetivo valorizar empreendimentos contratados pelo programa Minha Casa, Minha Vida entre os anos de 2023 e 2025 que se sobressaem em aspectos como qualidade construtiva, inovação técnica e compromisso com práticas sustentáveis. A iniciativa busca estimular soluções que contribuam para a melhoria da habitação de interesse social em todo o país.

Nesta sexta-feira (6), a comissão julgadora responsável pela seleção realizou sua primeira reunião estratégica. O colegiado é composto por 14 especialistas com atuação reconhecida na área de habitação popular e ficará encarregado da análise técnica e da avaliação das propostas habilitadas, conforme os critérios definidos no edital.

Comissão reúne especialistas de diferentes áreas

Para assegurar um processo criterioso, transparente e imparcial, a formação da comissão priorizou a diversidade de perfis técnicos e institucionais. O grupo conta com representantes do Ministério das Cidades, da Caixa Econômica Federal, da Associação Brasileira de Cohabs e Agentes Públicos de Habitação, da ONU-Habitat Brasil, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, além de entidades como o Banco Interamericano de Desenvolvimento, a Rede Governos Locais pela Sustentabilidade, o Instituto Pólis e a Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias.

Categorias e critérios de avaliação

O Prêmio Minha Casa, Minha Vida irá reconhecer dois empreendimentos em cada uma das cinco categorias previstas. Estão incluídas avaliações sobre qualidade urbanística, qualidade do projeto arquitetônico, inovação construtiva, soluções sustentáveis e financiamento voltado à sustentabilidade e à transformação social.

Próximas etapas do prêmio

Após o encerramento do prazo para envio da documentação, o resultado da habilitação e do enquadramento dos projetos nas categorias será divulgado em 24 de fevereiro. Em seguida, será aberto o período para apresentação de recursos e publicação das propostas classificadas para a etapa final. Os vencedores da edição 2026 do prêmio devem ser anunciados na segunda quinzena de março.