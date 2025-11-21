Em algumas regiões do mundo, acelerar os carros a mais de 200 km/h não é apenas possível, mas faz parte da rotina de muitos motoristas. O exemplo mais conhecido é o da Alemanha, que mantém trechos de suas autoestradas federais — as famosas Autobahns — sem limite geral de velocidade. Nesses segmentos específicos, quem está ao volante pode explorar totalmente a potência do veículo, desde que as condições de tráfego e clima sejam favoráveis. Embora exista uma recomendação de velocidade de 130 km/h, ela funciona apenas como orientação, não como regra obrigatória.

Multa para quem dirige os carros devagar demais

Além dessa liberdade para acelerar, outro ponto chama atenção: na Alemanha e em outros países com legislação semelhante, é possível ser penalizado justamente pelo oposto. Conduzir muito abaixo da velocidade praticada pelos demais veículos e atrapalhar o fluxo pode render multas. A lei entende que trafegar devagar sem justificativa representa risco à segurança, já que aumenta as chances de colisões e causa instabilidade no trânsito.

Qual é a regra aplicada

Em linhas gerais, dirigir a uma velocidade inferior à metade do limite da via — quando não há motivo claro, como chuva intensa, neblina ou congestionamento — pode ser considerado infração. Normalmente, quem precisa manter um ritmo mais lento deve permanecer na faixa da direita, liberando espaço para a circulação.

Um modelo que gera debate

O sistema adotado no país europeu continua sendo tema de discussões internacionais. Enquanto alguns defendem que o controle responsável permite viagens seguras mesmo em alta velocidade, outros argumentam que limites gerais deveriam ser implementados. Fato é que, nas Autobahns, tanto o excesso quanto a lentidão injustificada podem custar caro.

Essa combinação única faz das estradas alemãs um dos locais mais peculiares e vigiados do mundo automobilístico.