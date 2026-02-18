Moradores do Paraná que convivem e assumem os cuidados diários de idosos em situação de vulnerabilidade podem contar com um apoio financeiro do governo estadual. Com a atualização do salário mínimo em 2026, o valor da Bolsa Cuidador Familiar foi reajustado e passou a R$ 810,50 por mês, quantia correspondente à metade do mínimo nacional, atualmente fixado em R$ 1.621.

A iniciativa integra a política pública voltada à proteção da pessoa idosa e busca reconhecer o trabalho desempenhado por familiares que dedicam tempo integral ao cuidado dentro do próprio lar.

Critérios para receber o pagamento

Para ter acesso ao benefício, o cuidador precisa atender a requisitos estabelecidos pelo governo do Estado. É exigido ter pelo menos 18 anos, residir no mesmo endereço do idoso assistido e possuir inscrição ativa e atualizada no Cadastro Único para Programas Sociais.

A renda familiar por pessoa deve ser de até um salário mínimo. Também é necessário apresentar declaração que comprove condições físicas e mentais adequadas para exercer a função.

O idoso atendido precisa estar inscrito no CadÚnico, não pode viver em instituição de longa permanência e deve ter fragilidade clínico-funcional registrada no sistema estadual de saúde.

Como funciona a concessão

Atualmente, pouco mais de 140 cuidadores recebem a bolsa, sendo a maioria mulheres. O pagamento é feito mensalmente por meio de poupança social digital. A seleção ocorre por busca ativa realizada pelas equipes municipais.

O benefício pode ser concedido por até 24 meses e não impede o recebimento de outros auxílios sociais, funcionando como complemento para famílias que assumem a responsabilidade pelo cuidado diário.