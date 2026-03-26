A alta recente nos preços dos combustíveis, influenciada principalmente pelos efeitos da guerra no Irã, ampliou o risco de uma nova greve de caminhoneiros no país. Em resposta, o governo federal optou por adotar uma postura mais ativa para conter essa ameaça.

Com o objetivo de reduzir a tensão entre os trabalhadores e, consequentemente, evitar paralisações, o Executivo anunciou um novo pacote de medidas para beneficiar a categoria que deve facilitar as condições de trabalho em meio ao desafiador cenário atual.

E é importante ressaltar que, embora a fiscalização intensiva sobre o preço do diesel, que é o principal insumo do setor, ainda figure entre as principais estratégias, o ministro dos Transportes, Renan Filho, afirmou que diversas outras mudanças também entrarão em vigor.

Entre elas, está a revisão da legislação que ampliou as pausas obrigatórias durante as viagens, que resultou em impactos operacionais por afetar a dinâmica de trabalho de muitos motoristas. Em entrevista ao programa Bom Dia, Ministro, da TV Brasil, Renan revelou que o governo já está analisando as possibilidades.

Além disso, o ministro também confirmou que a fiscalização pelo cumprimento do piso mínimo do frete será reforçada, com o governo passando a utilizar a integração com a nota fiscal eletrônica e o Código Identificador da Operação de Transporte (CIOT) para garantir o cumprimento da tabela.

Ação do governo impede paralisação de caminhoneiros

Vale destacar que a Medida Provisória 1.343/2026, que estabelece as iniciativas anunciadas, foi publicada nesta quarta-feira (25) e já está em vigor, mesmo ainda tramitando no Congresso Nacional.

E de acordo com informações divulgadas pelo portal Agência Brasil, diante desse cenário, os caminhoneiros acabaram optando por rever a decisão de realizar uma nova paralisação nacional.

A validade inicial das medidas anunciadas pelo governo é de 60 dias, podendo ser prorrogada por igual período. Todavia, elas precisam ser votadas, separadamente, pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal na segunda metade de julho para que não percam sua eficácia.