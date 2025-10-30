O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, anunciou na tarde da última terça-feira (28) o projeto de concessão do bloco 1 de rodovias estaduais, que inclui trechos da Região Metropolitana, Litoral Norte e Serra, além do lançamento do edital do bloco 2, abrangendo o Vale do Taquari e a região norte do Estado.

Os dois blocos representam um total de mais de R$ 12 bilhões em investimentos na infraestrutura viária. Os anúncios foram feitos no Centro Administrativo Fernando Ferrari (Caff), em Porto Alegre, e, segundo o governador, têm como objetivo promover melhorias significativas na infraestrutura de transportes do Estado.

“As concessões nos permitem atrair investimento privado para a infraestrutura, viabilizando obras que o Estado, sozinho, não teria condições de realizar. É uma solução moderna, sustentável e que olha para o futuro do Rio Grande do Sul”, disse Eduardo Leite.

Além da modernização das rodovias, o bloco 1 prevê a construção de estradas mais resilientes, com pontes elevadas em trechos sujeitos a enchentes, além de obras de drenagem e medidas para prevenção de alagamentos, erosões e deslizamentos.

O sistema de cobrança adotado será o free flow, um modelo eletrônico sem cancelas que permite a tarifa proporcional à distância percorrida. O valor estimado é de R$ 0,21 por quilômetro, considerando o subsídio estadual; sem ele, a tarifa chegaria a R$ 0,32. A RS-118, que liga Sapucaia do Sul a Gravataí, ficará isenta de pedágio.

O modelo atual, que conta com seis praças de pedágio, será substituído por 23 pontos de cobrança automática utilizando o sistema free flow. O funcionamento ocorrerá por meio de pórticos instalados nas rodovias, sem a necessidade de cancelas, e a identificação dos veículos será realizada por tag ou por leitura automática da placa.