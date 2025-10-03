Um acidente automobilístico deixou três jogadores brasileiros em situação delicada no último domingo (28), na região de Płowce, na Polônia. O caso ganhou repercussão internacional, já que um dos atletas segue internado em estado grave na UTI de um hospital local.

Quem estava no veículo

No carro estavam o meia Kayo Lopes, o atacante Brendon Pereira e o zagueiro Pedro Guilherme, todos defensores do BKS Sparta Brodnica, clube que disputa a IV Liga, correspondente à quinta divisão do campeonato polonês.

Segundo informações da imprensa local, o automóvel perdeu o controle, saiu da pista, capotou várias vezes e terminou batendo contra uma árvore.

Estado de saúde dos atletas

O mais atingido foi Kayo Lopes, natural de Volta Redonda (RJ). O jogador sofreu lesões graves na coluna cervical e passou por uma cirurgia complexa. Ele permanece sedado na UTI, em coma induzido, mas seu quadro é considerado estável pelos médicos. Já Pedro Guilherme e Brendon Pereira tiveram apenas escoriações e não correm riscos.

Mobilização por Kayo Lopes

Diante da gravidade do caso, o clube polonês iniciou uma campanha de arrecadação de recursos para custear o tratamento do atleta brasileiro. Familiares também participam da mobilização. As instruções para colaborar financeiramente foram divulgadas no site oficial do BKS Sparta Brodnica.

Em nota, a diretoria reforçou a urgência da iniciativa: “Precisamos unir esforços para garantir os cuidados necessários a Kayo. Ele passou por uma cirurgia delicada e segue em estado muito grave”, informou o comunicado.

Solidariedade em campo e fora dele

O acidente comoveu torcedores, colegas de equipe e a comunidade brasileira que acompanha os atletas no exterior. Enquanto a recuperação de Kayo Lopes ainda inspira cautela, a rede de apoio formada entre clube, amigos e familiares reforça a esperança de que o jogador possa superar o momento mais difícil de sua carreira e de sua vida pessoal.