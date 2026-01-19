A edição deste domingo (18) do Big Brother Brasil, da TV Globo, exibiu as imagens de Pedro e Jordana na despensa antes de o vendedor ambulante acionar o botão de desistência e deixar o programa. No vídeo, Pedro segue Jordana até o local e tenta beijá-la, mas é rechaçado pela sister. “Você tá louco? Se controla”, reage ela.

Jordana repreendeu a atitude do participante. “Pedro, se controla. Você está metendo os pés pelas mãos. O que você queria fazer?”, questionou. Ele respondeu: “O que eu estava com vontade de fazer”. Pouco depois, Pedro acionou o botão de desistência após ser acusado de assédio por Jordana. A sister contou aos colegas de confinamento que ele tentou beijá-la na despensa da casa.

Antes de Pedro apertar o botão, Ana Paula questionou o que havia acontecido. Ele respondeu: “[Aconteceu] O que não devia ter acontecido”. Logo após a desistência, o agora ex-brother entrou no Confessionário e deu um depoimento. Ele admitiu que tentou beijar Jordana.

“Eu tava faz dias já querendo me segurar, pra não ficar olhando os outros, cobiçando os outros. As meninas, a Jordana principalmente, porque ela é muito parecida com a minha esposa. E daí hoje eu acabei caindo nisso, olhei pra ela, cobicei ela, desejei ela. E achei que ela tinha dado moral também, tinha sido recíproco, mas pelo que eu vi era só coisa da minha cabeça”, disse.

Apresentador garante: Pedro seria expulso

Ao vivo, o apresentador Tadeu Schmidt afirmou que a direção do BBB 26 acolheu Jordana em uma conversa reservada após o ocorrido com Pedro. “Nossa equipe conversou com a Jordana fora do ar para oferecer acolhimento, deixá-la o mais à vontade possível diante do que aconteceu, caso ela queira falar sobre o assunto ou não”, explicou.

Em seguida, o apresentador se dirigiu aos participantes da casa e informou que a direção expulsaria Pedro do reality por causa da tentativa de beijar Jordana. “Lamentamos profundamente que isso tenha acontecido com uma mulher dentro do BBB, e todos vocês podem ter certeza de que, se o Pedro não tivesse desistido, ele teria sido retirado do programa, porque atitudes assim são inaceitáveis”, declarou.