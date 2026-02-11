A rede varejista Havan anunciou mais um investimento no futebol nacional ao firmar acordo de patrocínio com o Grêmio para a temporada de 2026.

A marca voltará a aparecer no uniforme do clube gaúcho, desta vez estampada no ombro da camisa tricolor, reforçando a estratégia da empresa de ampliar sua visibilidade em competições de grande alcance.

O contrato foi oficializado nesta terça-feira, mas os valores envolvidos e o período de vigência não foram divulgados pelas partes. Também não há confirmação sobre a data exata de estreia da marca no uniforme.

A tendência, porém, é que a parceria já esteja visível antes do lançamento da nova camisa do Grêmio, que será produzida pela New Balance e tem apresentação prevista para março. Para marcar o anúncio, o clube publicou um vídeo nas redes sociais.

Parceria que não é inédita

A relação entre Havan e Grêmio não é novidade. Em 2016, a empresa realizou uma ação pontual ao estampar sua marca na camisa durante as finais da Copa do Brasil. Naquele ano, o Tricolor conquistou o título e encerrou um longo jejum de 15 anos sem levantar troféus de grande relevância no cenário nacional.

Agora, a parceria retorna em um formato mais estruturado, dentro de um planejamento comercial que mira a temporada de 2026 e busca fortalecer a imagem institucional do clube junto a marcas de alcance nacional.

Visão estratégica do clube

Em comunicado oficial, o CEO do Grêmio, Alex Leitão, destacou que a chegada da Havan faz parte de uma estratégia voltada à construção de relações duradouras. Segundo ele, o clube tem buscado empresas com gestão consolidada e objetivos alinhados, apostando em parcerias que vão além da simples exposição publicitária.

A diretoria avalia que acordos desse perfil contribuem para a estabilidade financeira e para o fortalecimento da marca Grêmio dentro e fora do país.

Negociações seguem para patrocínio master

Enquanto celebra o novo acordo, o Grêmio segue em tratativas para definir o patrocinador master da camisa, espaço mais valorizado do uniforme. Existe, inclusive, a possibilidade de que esse contrato esteja ligado aos naming rights da Arena, tema que segue em discussão nos bastidores.

De acordo com o clube, pelo menos cinco empresas já procuraram a diretoria demonstrando interesse em fechar parceria. As negociações avançaram nas últimas semanas, e a expectativa é de que novas definições comerciais sejam anunciadas ao longo dos próximos meses, ampliando o pacote de patrocínios para 2026.