Na última quarta-feira (15), o Brasil se despediu do sargento José Barbosa Sobrinho, que morreu aos 108 anos. Ex-integrante da Força Expedicionária Brasileira (FEB), ele atuou na Itália durante a Segunda Guerra Mundial.
O falecimento do veterano, registrado em Fortaleza, capital do Ceará, foi confirmado nas redes sociais pela 10ª Região Militar do Exército, responsável pela área que abrange o estado e o Piauí.
Na publicação, o comando destacou os feitos de José, classificando-o como “um herói que jamais será esquecido”, e prestou condolências à família do ex-combatente. Atualmente, restam apenas 23 pracinhas ainda vivos, de acordo com dados monitorados pela Casa da FEB e associações de veteranos.
Nascido em 1917 no município de Pedra Branca, na Paraíba, José se alistou no Exército aos 25 anos e, com isso, passou a fazer parte do 23º Batalhão de Caçadores do Exército Brasileiro, uma unidade que integrava a FEB.
Ele embarcou para a Itália junto de outros combatentes no navio americano General W. A. Mann em 1942 e, no local, participou de operações históricas contra as forças nazistas, como a famosa Batalha de Fornovo di Taro.
Pracinhas vivos: quem são os veteranos brasileiros da Segunda Guerra Mundial restantes?
Além de José, os pracinhas Mário Marques de Macedo e Waldomiro Grotto também faleceram em 2026, conforme dados do Censo Permanente da FEB. Com isso, os últimos veteranos brasileiros da Segunda Guerra Mundial ainda vivos são:
- Geraldo Rodrigues de Oliveira (Ceará);
- Nestor da Silva (Distrito Federal);
- Agostinho Ferreira da Silva (Espírito Santo);
- Justino Pires de Arruda (Mato Grosso do Sul);
- Severino Gomes de Souza (Minas Gerais);
- Nelson de Paula Reis (Minas Gerais);
- José de Oliveira (Minas Gerais);
- José Santana Baltazar (Pará);
- José Cícero de Araújo (Paraíba);
- João Trela (Paraná);
- Joaquim Ignacio Goulart Mayer (Paraná);
- Joaquim Patrício de Araújo (Pernambuco);
- José Amaro da Silva (Pernambuco);
- Antenor Machado dos Santos (Rio de Janeiro);
- Altair Pinto Alaluna (Rio de Janeiro);
- Walfrid de Moraes (Rio de Janeiro);
- João Carlos de Lima (Rio Grande do Norte);
- João da Silva Augustinho (Rio Grande do Sul);
- José Negri (Rio Grande do Sul);
- Hugo Pedro Felisbino (Santa Catarina);
- Jovino Francisco Leal (São Paulo);
- Cícero Germano dos Santos (São Paulo);
- Jarbas Dias Ferreira (São Paulo).
