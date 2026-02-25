O que parecia um anúncio improvável na internet mudou completamente a vida de um americano. Ao navegar pela plataforma imobiliária Idealista, Jason Lee Beckwith se deparou com uma oferta incomum: uma vila inteira desabitada no interior da Espanha à venda.

Sem nunca ter visitado a Europa e sem falar espanhol, Jason decidiu investir cerca de € 310 mil (R$ 1,8 milhão na cotação atual) para adquirir o local e começar uma nova vida.

A propriedade fica em Salto de Castro, na província de Zamora, região que integra a comunidade autônoma de Castela e Leão, próxima à fronteira com Portugal.

De hostel na Califórnia a vila na Europa

Com experiência no setor de hospedagem nos Estados Unidos, Jason viu na vila abandonada uma oportunidade de criar um novo projeto turístico ao lado da esposa. Em entrevistas à agência EFE e ao jornal El País, ele afirmou que pretende deixar o passado para trás e construir uma nova vida na Espanha.

A vila conta com 44 casas, além de igreja, escola, antigo quartel, piscina, áreas esportivas e um hotel que pode ser reformado. A proposta é restaurar as construções, mas preservando a arquitetura original e transformar o espaço em destino turístico.

De polo energético a cidade vazia

Salto de Castro foi construída em 1946 para abrigar trabalhadores de uma barragem da empresa Iberduero, atualmente conhecida como Iberdrola. Décadas depois, com a transferência dos moradores, o vilarejo ficou abandonado.

Agora, o novo proprietário busca investidores para levantar milhões de euros necessários para revitalização completa do local. A meta é recuperar o patrimônio histórico e devolver vida a uma vila que passou décadas “abandonada”.