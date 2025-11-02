O apostador de Ourinhos (MG) que acertou sozinho as seis dezenas do concurso 2932 da Mega-Sena compareceu na última quarta-feira (29) para retirar o prêmio milionário. Segundo a Caixa Econômica Federal, o valor resgatado foi de R$ 96.166.949,14.

O sorteio ocorreu no sábado (25), com as seguintes dezenas sorteadas: 04 – 13 – 25 – 36 – 40 – 53. A Caixa não divulgou informações sobre a identidade do ganhador nem detalhes sobre a forma como a aposta foi feita. Os prêmios das Loterias Caixa podem ser retirados em qualquer agência da Caixa ou casa lotérica credenciada, dentro do prazo de até 90 dias após a data do sorteio.

Depois desse prazo, o prêmio expira e o valor é destinado integralmente ao Fundo de Financiamento ao Ensino Superior (FIES), conforme determina a Lei nº 13.756/18. Prêmios acima de R$ 2.428,80 só podem ser retirados nas agências da Caixa. Para o resgate, o ganhador deve apresentar um documento oficial com foto, CPF e o bilhete premiado.

O que acontece com o prêmio e cuidados ao resgatar valores altos

Ao retirar valores milionários como o da Mega-Sena, é comum que os ganhadores optem pela discrição para preservar a segurança e a privacidade. A Caixa orienta que o prêmio seja movimentado com cautela, recomendando, por exemplo, a abertura de contas específicas para investimentos e o acompanhamento por profissionais especializados, como consultores financeiros e advogados.

Essas medidas ajudam a proteger o patrimônio e a garantir o uso consciente do dinheiro. Além disso, o banco oferece suporte exclusivo aos vencedores de grandes prêmios, com orientações sobre aplicações seguras e planejamento financeiro de longo prazo.