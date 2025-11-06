Quando o assunto é riqueza, nomes como Elon Musk, Jeff Bezos e Bill Gates costumam ser os primeiros a surgir. No entanto, nenhum deles se compara ao homem considerado o mais rico de todos os tempos — alguém cuja fortuna foi tão extraordinária que, segundo historiadores, chegou a desvalorizar o ouro em seu período.

Trata-se de Mansa Musa, imperador do antigo Império do Mali, na África, que viveu no século XIV. Durante seu reinado, ele acumulou uma fortuna incalculável, estimada em mais de US$ 400 bilhões em valores atuais, o dobro do patrimônio de qualquer bilionário contemporâneo.

Homem mais rico do mundo

Ilustração de Mansa Musa. (HistoryNmoor/Wikimedia Commons).

A origem de sua imensa fortuna estava nas vastas minas de ouro e sal sob seu domínio. Naquela época, o Império do Mali era o maior produtor de ouro do mundo e Mansa Musa controlava toda essa riqueza. O metal era tão abundante que, em uma de suas viagens, ele distribuiu tanto ouro e dinheiro que provocou inflação no Egito por mais de uma década.

Durante sua famosa peregrinação a Meca, o imperador viajou com uma comitiva impressionante: cerca de 60 mil pessoas, 80 camelos carregados de ouro e inúmeros servos vestidos de seda. Em cada parada, fazia doações generosas, erguia mesquitas e deixava um rastro de prosperidade por onde passava.

Mas Mansa Musa não se destacou apenas por sua imensa riqueza em ouro. Ele também transformou sua capital, Timbuktu, em um dos maiores polos culturais e acadêmicos do mundo antigo, atraindo estudiosos e arquitetos vindos do Oriente Médio e da Europa. Sua trajetória pode soar lendária, mas foi inteiramente real e, até hoje, ninguém chegou sequer perto de igualar seu poder econômico.