O título de homem mais velho do mundo pertence atualmente a um brasileiro. João Marinho Neto, conhecido como seu João, tem 113 anos e vive no Ceará. Ele assumiu a posição após a morte do britânico John Tinniswood, que faleceu em 2024 aos 112 anos, e era apenas alguns dias mais velho que o cearense.

Além da idade avançada, o que mais impressiona no homem mais velho do mundo é o seu estado de saúde. Segundo reportagem exibida pelo programa Fantástico, da Globo, em 2024, João não apresenta nenhuma das comorbidades mais comuns entre idosos.

De acordo com a enfermeira Diulia Dara Nascimento, que trabalha no lar de idosos onde João vive, ele não tem hipertensão, diabetes, histórico de AVC ou câncer. Apesar disso, os efeitos naturais do envelhecimento estão presentes; seu João já não enxerga bem e tem grande perda auditiva.

Rotina simples e alimentação equilibrada

No lar de idosos, João segue uma alimentação balanceada, mas que inclui o que ele mais gosta. Entre os alimentos favoritos estão o cafezinho pela manhã, frutas, rapadura e galinha caipira.

Quem convive com João destaca não apenas a saúde, mas também o comportamento. A cuidadora Aleluia Teixeira descreve o idoso como educado, calmo, grato e sensato. “Eu nunca vi um ser humano tão especial como ele”, afirmou Aleluia.

Os mais velhos do mundo

Embora João seja o homem mais velho do mundo, o título de pessoa mais velha viva pertence à britânica Ethel Caterham, que completou 116 anos em agosto do ano passado. O recorde histórico de longevidade, segundo o Guinness Book, é da francesa Jeanne Calment, que viveu 122 anos e 164 dias, entre 1875 e 1997.