Um homem foi preso na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, após cobrar R$ 10 mil de uma turista britânica por um espetinho de churrasco. A vítima tinha sido informada de que o valor seria de cerca de R$ 100, mas o suspeito usou uma máquina de cartão adulterada para aumentar o valor da cobrança no momento do pagamento. As informações foram dadas pelo g1.

As investigações indicam que o caso pode fazer parte de um esquema que atua em diferentes pontos turísticos do Rio, principalmente em áreas como Copacabana, Ipanema e Arpoador, com foco em estrangeiros.

O homem vai responder por estelionato, crime que acontece quando alguém engana outra pessoa para obter dinheiro de forma ilegal, e o uso da máquina adulterada agrava a situação.

Como se proteger desse tipo de golpe

Neste caso, o golpe aconteceu na cobrança do cartão, com valor diferente do combinado. Para evitar, adote algumas medidas, como:

Confira o valor na tela da maquininha antes de digitar a senha;

Não entregue o cartão a outras pessoas;

Desconfie de máquinas com visor quebrado ou apagado;

Verifique o valor no app do banco logo após a compra;

Se algo estiver errado, bloqueie o cartão e avise o banco imediatamente.