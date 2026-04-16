Um homem foi preso na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, após cobrar R$ 10 mil de uma turista britânica por um espetinho de churrasco. A vítima tinha sido informada de que o valor seria de cerca de R$ 100, mas o suspeito usou uma máquina de cartão adulterada para aumentar o valor da cobrança no momento do pagamento. As informações foram dadas pelo g1.
As investigações indicam que o caso pode fazer parte de um esquema que atua em diferentes pontos turísticos do Rio, principalmente em áreas como Copacabana, Ipanema e Arpoador, com foco em estrangeiros.
O homem vai responder por estelionato, crime que acontece quando alguém engana outra pessoa para obter dinheiro de forma ilegal, e o uso da máquina adulterada agrava a situação.
Como se proteger desse tipo de golpe
Neste caso, o golpe aconteceu na cobrança do cartão, com valor diferente do combinado. Para evitar, adote algumas medidas, como:
- Confira o valor na tela da maquininha antes de digitar a senha;
- Não entregue o cartão a outras pessoas;
- Desconfie de máquinas com visor quebrado ou apagado;
- Verifique o valor no app do banco logo após a compra;
- Se algo estiver errado, bloqueie o cartão e avise o banco imediatamente.
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