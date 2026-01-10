Na Itália, a aposentadoria antecipada tem sido alvo de debates frequentes, sobretudo para trabalhadores com condições de saúde comprometidas. A legislação vigente permite que pessoas com deficiências reconhecidas tenham acesso a benefícios antes da idade mínima padrão, oferecendo suporte financeiro àqueles que não podem mais exercer atividades laborais devido a problemas de saúde.

Apesar de propostas de reforma nos últimos meses, as regras para aposentadoria antecipada por invalidez permanecem praticamente inalteradas. Trabalhadores do setor privado, com certificação do INPS e invalidez de 80% ou mais, podem se aposentar a partir dos 56 anos (mulheres) e 61 anos (homens), desde que tenham ao menos 20 anos de contribuição.

O reconhecimento da invalidez civil não assegura automaticamente o direito ao benefício. O INPS realiza uma avaliação detalhada, levando em conta a data da constatação da invalidez, bem como o cumprimento dos critérios de idade e tempo de contribuição.

A legislação se aplica apenas a trabalhadores do setor privado inscritos no Seguro Geral Obrigatório ou em fundos de pensão substitutos até 31 de dezembro de 1995. Trabalhadores autônomos e servidores públicos não estão incluídos. A pensão passa a ser paga a partir do primeiro dia do mês seguinte ao cumprimento do período de carência de 12 meses.

Aposentadoria antecipada por invalidez oferece suporte a trabalhadores vulneráveis

A aprovação da aposentadoria com idade mínima de 56 anos e 20 anos de contribuição representa uma importante medida de proteção para trabalhadores do setor privado com deficiências graves. O benefício permite que pessoas que não conseguem mais exercer atividades laborais por problemas de saúde recebam suporte financeiro antes da idade padrão de aposentadoria, garantindo dignidade e segurança econômica.

Apesar de restrita a determinados grupos, a legislação reforça a necessidade de avaliação criteriosa pelo INPS, assegurando que apenas aqueles que atendem aos requisitos de invalidez, idade e tempo de contribuição tenham acesso ao benefício. A medida evidencia o equilíbrio buscado entre proteção social e cumprimento das normas previdenciárias na Itália.