A possibilidade de ver Neymar e Gabigol atuando juntos voltou a movimentar os bastidores da Vila Belmiro. Mesmo sem ter renovado seu contrato com o Santos, o atacante tem defendido internamente a contratação do centroavante, atualmente no Cruzeiro. A avaliação de Neymar é de que Gabigol poderia elevar o nível do elenco para a próxima temporada, especialmente no setor ofensivo.

Por que Gabigol entrou no radar santista

De acordo com informações divulgadas pelo Globo Esporte, Gabigol deseja recuperar espaço e mais minutos em campo, algo que não tem encontrado no Cruzeiro. O Santos acompanha de perto a situação e enxerga no jogador uma alternativa para fortalecer o ataque, já que Tiquinho Soares ainda busca regularidade e Lautaro Díaz não conseguiu se firmar na função.

A boa relação pessoal entre Neymar e Gabigol também pesa nos bastidores. Além da amizade, o atacante cruzeirense vive um relacionamento com Rafaella Santos, irmã do camisa 10, em uma relação marcada por idas e vindas desde 2015 e retomada neste ano.

Movimentações só após a Copa do Brasil

Apesar do interesse, o Santos aguarda o desfecho da campanha do Cruzeiro na Copa do Brasil para avançar nas negociações. O time mineiro disputa nesta quarta-feira (10) o primeiro jogo da semifinal contra o Corinthians. Caso passe de fase, o clube segue para as finais marcadas para os dias 17 e 21, o que deve adiar qualquer conversa mais concreta sobre o futuro de Gabigol.

Neymar vai renovar contrato?

Neymar, que retornou ao Santos nesta temporada, possui vínculo apenas até dezembro. Após a vitória sobre o Cruzeiro no último domingo (7), o atacante afirmou que ainda está avaliando seus próximos passos. Segundo ele, a decisão deve considerar o que for melhor para o clube e para sua carreira.

“Meu coração sempre foi do Santos, isso nunca vai mudar. Mas preciso pensar com calma e ver o que é melhor para todos”, destacou o jogador, deixando a renovação em aberto.