A partir deste ano, idosos com 65 anos ou mais estarão isentos do pagamento de contas de energia elétrica, IPTU e até Imposto de Renda. A medida vale para aqueles que estão inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) e atendem as regras de cada programa.

Benefício ampliado

Desde de 1º de janeiro, uma nova norma federal amplia esse benefício, garantindo total isenção da tarifa da CDE, um dos encargos incluídos na conta de energia, para todas as famílias de baixa renda cadastradas em programas sociais.

Segundo o governo, isso inclui idosos beneficiários do BPC ou com renda que atenda os critérios sociais. A isenção será válida dentro dos limites de consumo previstos na Tarifa Social, geralmente até 120 kWh por mês.

Como funciona a Tarifa Social

A Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE) concede descontos progressivos na conta de luz para famílias de baixa renda inscritas no CadÚnico. Idosos a partir de 65 anos, contemplados do Benefício de Prestação Continuada (BPC), entram automaticamente no programa.

Famílias indígenas e quilombolas têm a isenção total para consumo de até 50 kWh e 40% de desconto entre 51 e 100 kWh.

Isenção do IPTU depende do município

Já a isenção do IPTU segue regras municipais específicas, mas em geral, a dispensa do imposto é concedida a idosos que: tenham 60 anos ou mais; possuam somente um imóvel; utilizem o imóvel como moradia própria; e comprovem baixa renda.

Para solicitar a isenção é necessário o RG, CPF, comprovante de renda, comprovante de residência e certidão de valor venal.

Isenção no Imposto de Renda

Idosos a partir dos 65 anos têm direito a uma isenção de Imposto de Renda sobre rendimentos de aposentadoria, desde que o valor esteja dentro do limite anual. Mesmo isentos, os contribuintes devem entregar a declaração anual, caso se enquadrem nas regras obrigatórias.

Cadastro atualizado é fundamental

É importante lembrar que, passa ser contemplado com os benefícios, o idoso precisa estar com o CadÚnico atualizado e atender às exigências específicas de cada programa. A inscrição no CadÚnido deve ser feita no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do município.

A indicação do Ministério de Minas e Energia é “manter o CadÚnico atualizado e verificar na conta de luz a indicação de ‘Tarifa Social’”.