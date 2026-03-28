Se você ouviu falar que agora é obrigatório fazer biometria para ter acesso à aposentadoria, a informação está parcialmente correta. A exigência já está em vigor, mas não é válida para todos.

Hoje, o reconhecimento biométrico é obrigatório principalmente para quem vai solicitar o benefício pela primeira vez. A medida busca aumentar a segurança do sistema e evitar fraudes.

Em quais situações a biometria é necessária?

Quem está entrando agora com pedido de aposentadoria, pensão ou outro benefício, precisa validar sua identidade com biometria. Isso pode ser feito usando dados já existentes em documentos como CNH, título de eleitor ou a nova carteira de identidade.

Agora, se você já recebe o benefício há algum tempo, não há exigência imediata nem bloqueio automático caso a biometria ainda não tenha sido feita. Os que já recebiam o benefício serão incluídos aos poucos, em etapas futuras. Ou seja, não existe um prazo em abril que cause bloqueios.

E os prazos?

Um calendário foi planejado para acontecer gradualmente:

Desde novembro de 2025: biometria obrigatória para novos pedidos;

A partir de maio de 2026: quem não tiver biometria em nenhum documento precisará emitir a nova identidade para solicitar benefícios;

Em janeiro de 2028: a nova carteira de identidade passa a ser o padrão para todos os processos.

Como agir agora?

A recomendação é simples: fique atento apenas aos canais oficiais e evite cair em mensagens alarmistas. Se alguma ação for necessária, você será comunicado diretamente pelos órgãos oficiais.