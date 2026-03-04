Com a chegada da temporada de declaração do Imposto de Renda 2026, contribuintes já começam a organizar seus documentos para não perder prazos e evitar erros. Um dos principais documentos necessários nesse processo é o informe de rendimentos, que reúne todos os valores recebidos ao longo do ano anterior.

Salários, pró-labore, aposentadorias, pensões e rendimentos de investimentos devem ser apresentados à Receita Federal do Brasil na hora de preencher a declaração. Para facilitar o processo, empregadores, instituições financeiras, planos de saúde e outras fontes pagadoras têm o dever de fornecer o informe de rendimentos aos seus clientes ou funcionários.

O documento costuma ser enviado por meio eletrônico, seja por e-mail, portal de relacionamento da empresa ou diretamente dentro de sistemas bancários e de gestão de benefícios. Caso o contribuinte ainda não tenha recebido o informe de rendimentos, é recomendado entrar em contato diretamente com a instituição responsável para solicitar o documento.

Se isso não for suficiente, o contribuinte pode acessar o portal ou aplicativo da empresa, onde grande parte das instituições passa a disponibilizar o informe para download. É importante fazer essa conferência antecipadamente para evitar surpresas na hora de transmitir a declaração.

Além de salários e pró-labore, o informe de rendimentos também inclui informações sobre rendimentos bancários, pagamento de aluguéis e informes de corretoras, quando houver aplicações financeiras. Todos esses valores devem ser cuidadosamente conferidos pelo contribuinte antes de enviar a declaração, pois divergências podem gerar malha fina.

Prazo de entrega e atenção para evitar a malha fina

O prazo para envio da declaração do Imposto de Renda 2026 deve seguir o calendário tradicional divulgado pela Receita Federal do Brasil, geralmente entre março e maio. Por isso, quanto antes o contribuinte reunir os informes de rendimentos e demais comprovantes, menores as chances de atrasos ou erros no preenchimento.

Especialistas recomendam conferir atentamente cada valor informado — como salários, aplicações financeiras, despesas médicas e educacionais — antes de transmitir a declaração. Qualquer inconsistência pode levar a declaração para a malha fina, exigindo explicações e documentos adicionais.