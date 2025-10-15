Um vídeo gravado em Campinas, no interior de São Paulo, chamou a atenção dos internautas nesta semana. O técnico em manutenção de máquinas de café, Lázaro Sousa, compartilhou nas redes sociais imagens de uma cafeteira tomada por larvas, o que rapidamente viralizou e gerou alerta sobre a importância da higiene desses aparelhos.

Nas imagens, o equipamento — uma cafeteira que utiliza cápsulas — aparece em uso há apenas dois meses, mas já apresentava uma infestação considerável. Segundo Lázaro, a cena não é incomum entre as máquinas que chegam à sua oficina para reparo. Ele relata que, além de larvas, já encontrou baratas e formigas dentro de cafeteiras domésticas.

Açúcar é o principal atrativo para os insetos

De acordo com o técnico, o problema ocorre com mais frequência em modelos que utilizam cápsulas adoçadas. A combinação de calor, umidade e resíduos de açúcar cria o ambiente ideal para o surgimento de pragas. Em muitos casos, o mau cheiro e o acúmulo de sujeira passam despercebidos até que o problema se torna visível.

Cuidados simples evitam contaminação

Para prevenir esse tipo de situação, Lázaro orienta que o usuário faça uma limpeza diária do equipamento. A recomendação é enxaguar as partes removíveis da cafeteira apenas com água, logo após o uso, e evitar o acúmulo de resíduos de cápsulas anteriores.

O vídeo publicado pelo técnico ultrapassou milhares de visualizações e reacendeu o debate sobre a falta de manutenção adequada desses aparelhos. Segundo ele, uma limpeza rápida e regular é suficiente para evitar a proliferação de insetos e garantir que o café saia limpo e seguro para o consumo.