O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) anunciou, na última segunda-feira, 2 de fevereiro, a retomada de dois serviços essenciais para aposentados e demais segurados após um período de intercorrências técnicas.

O aplicativo Meu INSS e a Central de Atendimento 135 voltaram a funcionar depois de uma atualização nos sistemas previdenciários.

A atualização foi liderada pelo Ministério da Previdência Social em parceria com a Dataprev e tem como foco principal aumentar a estabilidade e eficiência das plataformas digitais do instituto.

Retomada gradual dos serviços

Após dias de instabilidade, os principais canais de atendimento do INSS foram restabelecidos. A interrupção parcial dos serviços ocorreu em razão de falhas técnicas, agravadas pelo aumento expressivo no número de acessos às plataformas.

A atualização dos sistemas busca não apenas corrigir problemas anteriores, mas também preparar a infraestrutura para uma demanda crescente por serviços online, reduzindo a dependência do atendimento presencial.

Novas tecnologias do INSS

Entre os avanços anunciados está a conclusão da transferência do último mainframe da Dataprev para uma nova arquitetura tecnológica. Com isso, o tempo de processamento da folha de pagamento de benefícios foi reduzido de 96 para 48 horas.

A nova estrutura é escalável e distribuída, o que permite atender a um volume maior de acessos simultâneos, além de reforçar a segurança dos dados. O INSS destaca que a modernização faz parte de um esforço contínuo de digitalização e otimização do atendimento.

Alerta para lentidão inicial

Apesar da retomada, o governo federal alerta para possíveis lentidões nos primeiros dias, especialmente em serviços que exigem validação biométrica. Equipes técnicas permanecem em prontidão para monitorar o desempenho do sistema e corrigir instabilidades.

Usuários que tiveram consultas ou agendamentos desmarcados durante o período de manutenção terão prioridade no reagendamento. A expectativa é que o Meu INSS passe a oferecer um leque ainda maior de serviços digitais, facilitando o acesso dos aposentados e segurados em todo o país.